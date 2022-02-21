Intel представляет BonanzaMine для ускорения майнинга биткойнов ASIC на ISSCC

Недавно Intel объявила о первом шаге компании на крипто-майнинг с разработкой BonazaMine, уникального биткойн-процессора ASIC. Объявление было сделано во время недавней конференции Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) 2022 года в рамках Международной конференции по твердотельным схемам (ISSCC). Во время обсуждений Intel также представила систему Bonanza Mine, которая содержит 300 ASIC BonanzaMine и может получить доступ к 40 THash/s при потреблении 3600 Вт энергии.

Intel объединяет все основные компоненты в отдельный автономный компьютер под названием Bonanza Mine System. Внешний вид этой системы похож на большинство других компьютеров для майнинга, выпускаемых в настоящее время. Система Bonanza Mine включает в себя четыре хеш-платы, блок управления Intel FPGA, четыре вентилятора и программируемый блок питания. Как видите, четыре платы расположены за вентиляторной системой, блок управления расположен сверху, а блок питания размещен вертикально слева от внутренней конструкции.

В верхней части системы блок управления и схема Intel FPGA снабжены жестким ядром ARM, в котором находится чип, помогающий в майнинге. Затем система производит развертывание рабочих нагрузок майнинга, передает и обрабатывает информацию в контуры фазовой синхронизации (PLL) и подтверждает результаты. Передача совместно с пулами майнинга осуществляется через соединение Ethernet. Свяжитесь с каждым ASIC BonanzaMine с протоколами UART и межинтегральными схемами связи для отдельных хеш-плат.

Каждая хэш-плата включает в общей сложности 75 ASIC BonanzaMine, управляемых как стек напряжения глубиной 25 микросхем, что позволяет разделить входное напряжение 8,875 В на 355 мВ, охватывающее каждую объединенную группу ASIC. Intel описывает процесс повышения эффективности до пяти процентов во время майнинга при одновременном увеличении потерь от падения IR. Отдельные чипы BonanzaMine подключены через последовательное соединение UART со скоростью 10 Мбит/с к блоку управления для обработки полезной нагрузки майнинга и передачи рабочих нагрузок. На всех платах находится блок микроконтроллера для сканирования уровней температуры и напряжения.

В ASIC-ускорителе BonanzaMine используется стекирование напряжения кристалла для эффективной подачи энергии. Все микросхемы ASIC демонстрируют приемлемые стабильные незначительные уровни напряжения и современные характеристики.