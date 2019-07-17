Intel представляет Pohoiki Beach, крошечный суперкомпьютер

2019-07-17, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Pohoiki Beach; [58]
Intel провела презентацию на саммите DARPA в Детройте, представив проект Pohoiki Beach - кластер из 64 микросхем Loihi компании, объединенных в сеть на плате Nahuku, способных имитировать способности самообучения восемь миллионов нейронов. Система способна обрабатывать информацию быстрее, чем традиционная архитектура CPU + GPU, и при этом потребляет в 10 000 раз меньше энергии.

Нейроморфные чипы не являются подходящей заменой традиционной архитектуре ЦП, вместо этого его потенциал заключается в ускорении специализированных приложений. В настоящее время возглавляет более 60 партнеров по исследованиям, некоторые из которых уже начали работу по адаптации его к реальным проблемам. Корпорация Intel пообещала увеличить Pohoiki Beach до 100 миллионов нейронов в конце этого года, проложив путь для крошечных суперкомпьютеров, ускоряющих ИИ и другие сложные задачи, а также планирует собрать как можно больше чипов Loihi.

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