Intel представляет микроархитектуру Tremont

Intel представила первые архитектурные детали, связанные с Tremont. Новейшая и самая передовая микроархитектура процессора Intel x86 следующего поколения с низким энергопотреблением, обеспечивает значительное увеличение производительности IPC (количество команд на цикл) по сравнению с предыдущими архитектурами Intel и с низким энергопотреблением. Разработанные для повышения вычислительной мощности в компактных, маломощных корпусах. Процессоры на базе Tremont позволят создать новое поколение инновационных форм-факторов для клиентских устройств, творческих приложений для Интернета вещей (IoT), эффективных продуктов для центров обработки данных и многого другого.

Используя трехмерную упаковочную технологию Intel Foveros, Tremont интегрируется в более широкий набор кремниевых IP-адресов в Лейкфилде, что позволит использовать инновационные устройства, такие как недавно анонсированный Microsoft Surface Neo с двумя экранами.