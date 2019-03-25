Intel прекращает разработку вычислительных карт Compute

2019-03-25, Автор - Ganibal; Продукт - Intel; [48]
Компания Intel прекращает разработку своей линейки вычислительных карт Compute.

Компания продолжит продавать карты до конца 2019 года. Помимо этого, Intel по существу оставляет концепцию модульных вычислений. Карты Compute были впервые представлены Intel на Computex в 2017 году. Концепция продукта заключалась в том, чтобы разместить на одной карте все необходимые вычислительные мощности, которые могут понадобиться устройству - ЦП, ОЗУ, хранилище и т.д. Эти карты будут взаимозаменяемыми, что позволит человеку быстро обновить свои настольные компьютеры, ноутбуки или другие устройства за считанные минуты. Вместо того, чтобы менять компоненты по отдельности или позволить машине медленно стареть, Compute Card позволяло быть в курсе последних новинок оборудования.

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