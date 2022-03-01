Intel прекращает серию Xeon-W в пользу процессоров Core «W»

Просочившаяся блок-схема чипсета для грядущей платформы чипсета Intel W680 проливает свет на возможное серьезное изменение в том, как Intel продает процессоры для рабочих станций. Материнские платы W680 на базе Socket LGA1700 будут поддерживать процессоры Core 12-го поколения для рабочих станций, и компания не упоминает серию Xeon-W. Есть предположение, что Intel перерабатывает серию Xeon-W на процессоры премиум-класса для рабочих станций, возможно, производные от кристаллов корпоративного сегмента, таких как грядущие «Sapphire Rapids», и клиентский процессор «Alder Lake» с включенной поддержкой памяти ECC в сочетании с материнской платой с чипсетом W680.

Если эта теория верна, то Xeon W (2-канальная платформа памяти) может уступить место расширению торговой марки «W» для процессоров Core 12-го поколения. На данный момент неизвестно, как будет использоваться буква «W», что-то вроде «Core W9-12900» или «Core i9-12900W». Первое звучит более правдоподобно, поскольку «12900W» может иметь негативный оттенок в отношении его мощности. Что касается возможностей подключения, W680 предлагает многое из того, что предлагает топовый Z690, за исключением поддержки нескольких графических процессоров x8/x8. На диаграмме нет никакой информации о поддержке разгона процессора, хотя поддержка разгона памяти весьма вероятна.