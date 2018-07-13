Intel приобретет EASIC для улучшения FPGA программирования

Intel приобретает eASIC, специализированную компанию на 120 человек, расположенную в Санта-Кларе. Эта команда присоединится к группе программистов Intel.FPGAs продолжают расширяться благодаря своей универсальности и производительности в режиме реального времени. Эти устройства могут быть запрограммированы в любое время - даже после того, как оборудование было отправлено клиентам. FPGAs содержат смесь логических блоков, памяти и цифровых сигналов, которые могут реализовать любую желаемую функцию с чрезвычайно высокой пропускной способностью и очень низкой задержкой.