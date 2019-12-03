Intel продала часть бизнеса Apple

Компания Intel официально продала свой бизнес модемов для мобильных устройств компании Apple, которая ранее являлась единственным клиентом, который покупал эти модемы у Intel. Дело в том, что конкурировать на мобильном рынке довольно трудно по целому ряду причин, плюс нужно постоянно поддерживать исследования, чтобы улучшать свои технологии и не отставать от конкурентов. Однако у Intel был всего один клиент, который в любой момент мог сменить поставщика. Чтобы избежать полного краха в Intel решили продать свой бизнес клиенту, а все свои оставшиеся ресурсы сосредоточить на других технологиях и сегментах рынка. Весьма интересное решение, которое еще раз показывает нам, насколько компания Qualcomm мощна в своем деле.