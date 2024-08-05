Intel продляет гарантию на флагманские процессоры на целых два года

По информации от западных источников, компания Intel планирует объявить о том, что она будет предоставлять такое же двухлетнее расширенное гарантийное обслуживание и для процессоров в готовых сборках, а также для решений от компаний-партнёров из других областей, которые тоже пострадали от проблемы с отказом чипов. Это важно, поскольку OEM-производители выпускают просто море компьютеров на процессорах Intel, так что это огромная доля рынка. И, естественно, стоимость такого гарантийного обслуживания выльется производителю в копеечку, потому что два дополнительных года это огромный срок, за который техника может ломаться многократно из-за естественного износа компонентов подсистемы питания, например. Но для покупателей новость хорошая.