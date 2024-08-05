Intel продляет гарантию на флагманские процессоры на целых два года

На прошлой неделе компания Intel официально объявила о продлении гарантии на свои процессоры 14-го и 13-го поколений на два года. Это расширенное гарантийное обслуживание будет распространяться на все модели в соответствующих семействах настольных процессоров. Правда, изначально в официальном заявлении упоминались и процессоры для OEM-производителей, которые по партнёрскому соглашению собирают готовые системы на базе этих чипов и продают посредством торговых сетей под своим брендом. Однако позже эту часть заявления убрали — компания уточнила, что продлевает гарантию только для BOX-версий процессоров. Но вскоре после этого Intel всё же решила пересмотреть своё окончательное решение.

По информации от западных источников, компания Intel планирует объявить о том, что она будет предоставлять такое же двухлетнее расширенное гарантийное обслуживание и для процессоров в готовых сборках, а также для решений от компаний-партнёров из других областей, которые тоже пострадали от проблемы с отказом чипов. Это важно, поскольку OEM-производители выпускают просто море компьютеров на процессорах Intel, так что это огромная доля рынка. И, естественно, стоимость такого гарантийного обслуживания выльется производителю в копеечку, потому что два дополнительных года это огромный срок, за который техника может ломаться многократно из-за естественного износа компонентов подсистемы питания, например. Но для покупателей новость хорошая.