Intel рассказала о планах на будущее

Во время отчёта о доходах за второй квартал текущего года генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер сделал несколько комментариев относительно будущих технологий и производственных процессов компании. И хотя сами доходы оказались достаточно посредственными (у компании убытки в 1,6 миллиарда долларов), у Intel есть план по восстановлению своих позиций в будущем. Например, производитель за счёт использования контрактного производства планирует до конца года продать до 40 миллионов процессоров нового поколения, что позволит занять более существенную долю рынка в области ноутбуков. Про десктопные процессоры пока что информации нет, что достаточно ожидаемо на фоне новостей про отказ процессоров 13-го и 14-го поколений.

Кроме того, компания делает существенную ставку на достижение успеха в области искусственного интеллекта — для этого её будущие процессоры будут оснащать ещё более производительным нейропроцессорным модулем, предоставляя пользователям возможность запускать различные технологии локально на компьютере. Но хотя обещания производителя выглядят крайне привлекательными, на деле инвесторы в успех не верят — новое поколение процессоров для десктопа, скорее всего, проиграет долю рынка компании AMD в сегменте серверных решений впервые за 15 лет, что позволит «красным» вырваться вперёд как минимум по этому направлению. Ситуация крайне плачевная и пока что не совсем ясно, как это будут устранять на деле.