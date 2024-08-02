Intel рассказала о планах на будущее

Во время отчёта о доходах за второй квартал текущего года генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер сделал несколько комментариев относительно будущих технологий и производственных процессов компании. И хотя сами доходы оказались достаточно посредственными (у компании убытки в 1,6 миллиарда долларов), у Intel есть план по восстановлению своих позиций в будущем. Например, производитель за счёт использования контрактного производства планирует до конца года продать до 40 миллионов процессоров нового поколения, что позволит занять более существенную долю рынка в области ноутбуков. Про десктопные процессоры пока что информации нет, что достаточно ожидаемо на фоне новостей про отказ процессоров 13-го и 14-го поколений.

Кроме того, компания делает существенную ставку на достижение успеха в области искусственного интеллекта — для этого её будущие процессоры будут оснащать ещё более производительным нейропроцессорным модулем, предоставляя пользователям возможность запускать различные технологии локально на компьютере. Но хотя обещания производителя выглядят крайне привлекательными, на деле инвесторы в успех не верят — новое поколение процессоров для десктопа, скорее всего, проиграет долю рынка компании AMD в сегменте серверных решений впервые за 15 лет, что позволит «красным» вырваться вперёд как минимум по этому направлению. Ситуация крайне плачевная и пока что не совсем ясно, как это будут устранять на деле.
Материнских плат для AMD Ryzen 9000 пока что не будет…
Компания AMD удивила многих пользователей в рамках выставки Computex 2024, продемонстрировав модели матер…
Qualcomm планирует сделать свои процессоры гораздо доступнее…
Некоторое время назад компания Qualcomm наконец-то представила достойных конкурентов в сегменте ARM-проце…
Intel опоздает с релизом процессоров Lunar Lake…
Согласно официальному плану, процессоры Intel Lunar Lake Core Ultra 200V, разработанные специально для то…
AMD представила процессоры Ryzen 9000…
Сегодня на выставке Computex 2024 компания AMD анонсировала свою новую серию процессоров для настольных П…
MSI обновит BIOS материнских плат, чтобы процессоры Intel не…
Сегодня появилась информация о том, что компания MSI работает над новым BIOS для решения проблемы нестаби…
Intel Core Ultra 9 285K работает на частоте 5,7 ГГц…
Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K из линейки Arrow Lake-S для десктопа, по данным поставщиков…
Amazon разрабатывает собственные процессоры для ИИ…
Сегодня появилась информация от анонимных источников из США, что компания Amazon планирует в ближайшем бу…
MediaTek создаёт ARM-процессор для серверов на базе ИИ…
Судя по данным из интернета, компания MediaTek активно готовится разработать собственные серверные чипы д…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor