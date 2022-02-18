Intel рассказывает планы на 2022 год

В четверг, корпорация Intel провела собрание инвесторов 2022 г., на котором изложила ключевые элементы стратегии компании и путь к долгосрочному росту в эпоху беспрецедентного спроса на полупроводники. Мероприятие включало серию объявлений как на корпоративном уровне, так и на уровне отдельных бизнес-подразделений, в том числе более подробную информацию о стратегии компании Smart Capital, планы развития продуктов в новых сегментах отчетности и ключевые этапы реализации.

«Продолжающееся распространение технологий стимулирует устойчивый долгосрочный спрос на полупроводники, что к 2030 году создаст рыночные возможности на 1 триллион долларов», — сказал Пэт Гелсингер, главный исполнительный директор Intel. «Помня об этой возможности, сегодня мы наметили нашу стратегию и дорожную карту для ускорения роста выручки до 10-12% в годовом исчислении к 2026 году за счет удвоения инноваций, еще более тесного сотрудничества с нашими клиентами и партнерами и использования наших основные сильные стороны, чтобы успешно развивать традиционные рынки и разрушать новые. Наши цели амбициозны, но я уверен, что у нас есть правильная стратегия и правильная команда для их достижения и обеспечения долгосрочной ценности для наших акционеров».

На мероприятии Intel представила свой прогноз на 2022 год. В 2022 году Intel ожидает выручку в размере 76 миллиардов долларов, валовая прибыль 52%, прибыль на акцию в размере 3,50 доллара США и чистые капитальные затраты приблизительно 27 миллиардов долларов. Ожидается, что скорректированный свободный денежный поток составит от $1 млрд до $2 млрд, поскольку компания наращивает свои инвестиции для ускорения долгосрочного роста.

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