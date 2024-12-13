Intel разделят на две компании

Временное руководство компании Intel (генеральный директор ушёл на пенсию) выступило на инвестиционной конференции Barclays в четверг и намекнуло на возможное выделение производственного подразделения в отдельную компанию. Согласно данным Reuters, финансовые и операционные процессы производственного подразделения Intel уже организуются в виде самостоятельной дочерней компании. Так что теперь подразделение хотят выделить в отдельную компанию, чтобы не смешивать финансовые успехи и провалы. Но, безусловно, решение о разделении Intel станет ключевым для компании и её будущего руководства, ведь ранее в этом году Intel была вынуждена передать производство чипов для ноутбуков Lunar Lake своему конкуренту TSMC, что обернулось финансовой ошибкой в конечном итоге.

И отделение производственных мощностей в отдельную компанию с колоссальными убытками в итоге может привести к тому, что новообразованная компания просто умрёт. Более того, если Intel всё же выделит производственное подразделение в отдельную компанию, она превратится в компанию, занимающуюся исключительно разработкой чипов, аналогично своим основным конкурентам. То есть компания будет проектировать процессоры, как Apple или Qualcomm, но производить их будет TSMC. В определённом смысле это может иметь свой положительный эффект в краткосрочной перспективе, но лет через десять это сильно ударит по возможностям Intel на рынке процессоров для ноутбуков и ПК.
Акции AMD упали на 7% из-за плохих прогнозов на конец года…
Акции компании AMD упали на 7% после публикации прогноза компании на четвёртый квартал текущего финансово…
Intel Core Ultra 9 285K протестировали в играх…
Как оказалось, компания Intel наконец-то решила проблему с отказом и высоким энергопотреблением своих нас…
OpenAI переходит на процессоры от AMD…
По информации издания Reuters, компания OpenAI сотрудничает с Broadcom для разработки нового специализиро…
Представлена плата Erying с интегрированным чипом Core i9-14…
Китайская компания Erying выпустила системную плату с интегрированным 24-ядерным 32-поточным процессором …
Intel лишилась скидки в 40% у TSMC…
Вчера появилась достаточно интересная информация о том, что компания Intel на протяжении достаточно длите…
Intel Core Ultra 5 245K получил шикарную встроенную графику…
Несмотря на скромные показатели при использовании с дискретными видеокартами, процессор Intel Core Ultra …
AMD Ryzen 7 9800X3D раскупили в день релиза…
Самый производительный в мире игровой процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, судя по информации от инсайдеров, ра…
Huawei представила процессор Ascend 910C для работы с ИИ…
Сегодня от западных инсайдеров появилась информация о том, что компания Huawei начала тестировать свой но…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor