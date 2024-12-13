Intel разделят на две компании

Временное руководство компании Intel (генеральный директор ушёл на пенсию) выступило на инвестиционной конференции Barclays в четверг и намекнуло на возможное выделение производственного подразделения в отдельную компанию. Согласно данным Reuters, финансовые и операционные процессы производственного подразделения Intel уже организуются в виде самостоятельной дочерней компании. Так что теперь подразделение хотят выделить в отдельную компанию, чтобы не смешивать финансовые успехи и провалы. Но, безусловно, решение о разделении Intel станет ключевым для компании и её будущего руководства, ведь ранее в этом году Intel была вынуждена передать производство чипов для ноутбуков Lunar Lake своему конкуренту TSMC, что обернулось финансовой ошибкой в конечном итоге.

И отделение производственных мощностей в отдельную компанию с колоссальными убытками в итоге может привести к тому, что новообразованная компания просто умрёт. Более того, если Intel всё же выделит производственное подразделение в отдельную компанию, она превратится в компанию, занимающуюся исключительно разработкой чипов, аналогично своим основным конкурентам. То есть компания будет проектировать процессоры, как Apple или Qualcomm, но производить их будет TSMC. В определённом смысле это может иметь свой положительный эффект в краткосрочной перспективе, но лет через десять это сильно ударит по возможностям Intel на рынке процессоров для ноутбуков и ПК.