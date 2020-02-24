Intel разрабатывает квантовый чип

Компания Intel совместно с QuTech разрабатывают новый квантовый чип. Его кодовое название Horse Ridge. Чип использует 22 нм технологию Intel FinFET Low Power CMOS с четырьмя интегрированными радиочастотными каналами в одном устройстве.

Каждый канал способен использовать до 32 кубитов, а это до 128 кубитов в одном устройстве. Horse Ridge способен охватить широкий диапазон частот.

Intel оптимизировала технологию мультиплексирования, чтобы позволить системе масштабировать и уменьшать ошибки от "сдвига фаз". Для повышения гибкости устройство будет интегрировать кремниевые спиновые кубиты в Horse Ridge.