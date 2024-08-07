Intel разрабатывает новые процессоры для ИИ, ПК и серверов

В рамках отчёта о доходах за прошедший квартал компания Intel дополнительно сообщила инвесторам о прогрессе в разработке своего следующего поколения технологического процесса 18A и соответствующих продуктов на базе данной технологии производства полупроводниковой продукции. Если верить данной информации, технологический процесс в 18A будет использован в процессорах Panther Lake для клиентов из сектора центров обработки данных уже во второй половине 2025 года, а также в процессорах Clearwater Forest для серверов в 2025 году. Intel утверждает, что достигла этого этапа технологического процесса менее чем за два квартала после вывода чипов на предыдущем техпроцессе, что свидетельствует о приличном состоянии технологии 18A.

Процессоры Intel Panther Lake для центров обработки данных будут использовать архитектуру P-ядер следующего поколения под названием Cougar Cove и обновлённую версию ядра Skymont, дебют которого состоится в следующем месяце с процессорами Intel Lunar Lake. Эти чипы будут нацелены на сегмент ПК с искусственным интеллектом, охватывая как настольные, так и портативные компьютеры, что звучит весьма многообещающе. При этом семейство Clearwater Forest должно предоставить серверным клиентам до 288 ядер нового поколения. Всё это звучит достаточно привлекательно, но стоит понимать, что производитель пока что находится в крутом пике и ему просто необходимо рекламировать свои разработки, чтобы хотя бы немного поднять стоимость акций.
Intel уволит тысячи сотрудников до конца года…
Судя по информации западных инсайдеров, компания Intel планирует в ближайшее время уволить тысячи сотрудн…
Intel выпустит процессоры Lunar Lake уже в этом году…
Процессоры Intel поколения Lunar Lake, если верить официальным данным, вышли на стадию массового производ…
Intel представила новые серверные процессоры Xeon 6…
Сегодня компания Intel официально представила новую серию серверных процессоров под названием Xeon 6, кот…
Apple готовит процессоры M5 для MacBook и iPad Pro…
Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Apple исследует возможность использовать н…
Intel опоздает с релизом процессоров Lunar Lake…
Согласно официальному плану, процессоры Intel Lunar Lake Core Ultra 200V, разработанные специально для то…
Intel Core Ultra 200V получит новый NPU-модуль для работы с …
По информации аналитиков рынка процессоров компания Intel, скорее всего, добавит улучшенный NPU-модуль (о…
Intel Core Ultra 9 285K работает на частоте 5,7 ГГц…
Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K из линейки Arrow Lake-S для десктопа, по данным поставщиков…
В сети появились цены Ryzen 9 9950X — он слишком дорогой…
Вчера на просторах интернета пользователи смогли обнаружить упоминание о новом процессоре из линейки AMD …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor