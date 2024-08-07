Intel разрабатывает новые процессоры для ИИ, ПК и серверов

В рамках отчёта о доходах за прошедший квартал компания Intel дополнительно сообщила инвесторам о прогрессе в разработке своего следующего поколения технологического процесса 18A и соответствующих продуктов на базе данной технологии производства полупроводниковой продукции. Если верить данной информации, технологический процесс в 18A будет использован в процессорах Panther Lake для клиентов из сектора центров обработки данных уже во второй половине 2025 года, а также в процессорах Clearwater Forest для серверов в 2025 году. Intel утверждает, что достигла этого этапа технологического процесса менее чем за два квартала после вывода чипов на предыдущем техпроцессе, что свидетельствует о приличном состоянии технологии 18A.

Процессоры Intel Panther Lake для центров обработки данных будут использовать архитектуру P-ядер следующего поколения под названием Cougar Cove и обновлённую версию ядра Skymont, дебют которого состоится в следующем месяце с процессорами Intel Lunar Lake. Эти чипы будут нацелены на сегмент ПК с искусственным интеллектом, охватывая как настольные, так и портативные компьютеры, что звучит весьма многообещающе. При этом семейство Clearwater Forest должно предоставить серверным клиентам до 288 ядер нового поколения. Всё это звучит достаточно привлекательно, но стоит понимать, что производитель пока что находится в крутом пике и ему просто необходимо рекламировать свои разработки, чтобы хотя бы немного поднять стоимость акций.