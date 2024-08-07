Intel разрабатывает новые процессоры для ИИ, ПК и серверов

Процессоры Intel Panther Lake для центров обработки данных будут использовать архитектуру P-ядер следующего поколения под названием Cougar Cove и обновлённую версию ядра Skymont, дебют которого состоится в следующем месяце с процессорами Intel Lunar Lake. Эти чипы будут нацелены на сегмент ПК с искусственным интеллектом, охватывая как настольные, так и портативные компьютеры, что звучит весьма многообещающе. При этом семейство Clearwater Forest должно предоставить серверным клиентам до 288 ядер нового поколения. Всё это звучит достаточно привлекательно, но стоит понимать, что производитель пока что находится в крутом пике и ему просто необходимо рекламировать свои разработки, чтобы хотя бы немного поднять стоимость акций.