Intel с трудом даются 10 нанометров

Некоторое время назад мы уже говорили о том, что компания Intel отстает от своего потенциального конкурента в плане технологических процессов, так как AMD уже делает процессоры по технологии 7 нанометров, а Intel все никак не может справиться с 10 нанометрами. И теперь, видимо, ситуация стала еще хуже, так как в Intel заявили, что в ближайшем будущем данная технология не будет использоваться массово. В ближайшие четыре года будет выпущено много новых процессоров, но все они будут построены по устаревшей технологии, тогда как 10 нанометров будут использовать очень редко в очень небольшой доле продукции компании. Это довольно грустные новости, ведь если не будет яркой конкуренции между Intel и AMD, то рынок вновь будет постепенно умирать.