Intel сейчас стоит столько же, сколько и ИИ-стартап

За последние несколько лет компания Intel столкнулась с с множеством проблем на своём пути, но последние недели оказались особенно тяжёлыми для некогда гиганта полупроводниковой сферы. Компания переживала буквально одну неудачу за другой — сначала производитель опубликовал крайне плохой с точки зрения финансовых успехов отчёт за квартал, в рамках которого оказалось, что компания потеряла 1,6 миллиарда долларов убытка на производстве полупроводниковой продукции, затем возникли проблемы с процессорами 13-го и 14-го поколений, а затем руководство Intel приняло решение уволить 15-20 тысяч сотрудников. В результате компания Intel теперь стоит на уровне некоммерческой организации OpenAI, которая занимается искусственным интеллектом.

Стоит напомнить, что OpenAI завершила последний раунд финансирования в феврале 2024 года, в результате которого стоимость некоммерческой организации составила 80 миллиардов долларов. Сегодня акции Intel находятся на настолько низком уровне, что капитализацию компании оценивают в 81,19 миллиарда долларов, что примерно соответствует оценке стартапа, ориентированного на ИИ. Это тотальный провал для производителя, который на протяжении десятков лет находился у руля процессорного рынка, продавая миллионы процессоров для серверов и десктопов по всему миру. А теперь компания находится на грани краха, что выглядит крайне неприятно, потому что тогда у AMD просто не останется конкурентов на рынке.
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