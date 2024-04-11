Intel снимает с производства процессоры Raptor Lake-S

Сегодня компания Intel официально сообщила о своих планах по прекращению выпуска настольных процессоров 13-го поколения Raptor Lake-S с разблокированным множителем — начиная с текущего квартала BOX-версий чипа выпускать никто не будет. Последний срок для оформления заказов на эти процессоры для OEM-партнёров и розничных продавцов заканчивается 24 мая 2024 года, а последние отправки будут произведены до 28 июня 2024 года. Соответственно, Intel намерена оптимизировать свою линейку настольных процессоров и сосредоточиться на семействе 14-го поколения. Стоит напомнить, что процессоры 13-го поколения Raptor Lake-S от Intel были представлены в конце 2022 года, вскоре после выпуска настольных процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4.

Сначала в ассортименте производителя было шесть моделей, включая Core i9-13900K/KF, i7-13700K/KF и i5-13600K/KF. В последующие месяцы были представлены модели с низким энергопотреблением 65 Вт и 35 Вт, а также флагманская модель Core i9-13900KS с повышенной тактовой частотой до 6,0 ГГц. Сегодня все эти разблокированные настольные процессоры 13-го поколения Raptor Lake-S будут сняты с производства. Стандартные версии будут по-прежнему доступны, но и они будут постепенно выводиться из оборота. Этот шаг имеет смысл для Intel, поскольку на рынке уже присутствуют процессоры 14-го поколения, предлагающие лучшую производительность при сохранении схожей конфигурации ядер по тем же ценам. Но эта новость обрадует далеко не всех.
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