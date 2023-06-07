Intel снимает с производства процессоры Tiger Lake

В период, когда компания Intel выпустила поколение процессоров Raptor Lake, а Meteor Lake готовится к выходу в обозримом будущем, компания готова полностью прекратить выпуск чипов Tiger Lake 11-го поколения. Процессоры этого поколения, построенные по технологическому процессу Intel 10 нм, преимущественно ориентировались на ноутбуки — эти чипы появились в качестве преемников процессоров Intel Ice Lake, но столкнулись с серьёзной конкуренцией от армии процессоров AMD Ryzen 4000 (кодовое название Renoir). Компания в конечном итоге выпустила модели B-серии с тепловым пакетом 65 Вт, позволяя своим клиентам использовать Tiger Lake в системах SFF для настольных компьютеров, но сильно на ситуацию это не повлияло.

Соответственно, Intel начал прекращать выпуск некоторых моделей Tiger Lake в апреле этого года — тогда компания прекратила производство некоторых Tiger Lake-H (45 Вт) и Xeon W, а также всю линейку Tiger Lake B-серии. И уже с 5 июня 2023 года оставшиеся модели Tiger Lake, включая Tiger Lake-H35, все модели U-серии и Y-серии официально достигли своего конечного цикла производства. Теперь, когда практически вся линейка Tiger Lake выведена из производства, логично предположить, что Intel постепенно будет переходить к отказу от следующего поколения процессоров нового поколения. Компания отправит последние заказы на процессоры Tiger Lake до 28 июня 2024 года соответственно, после чего заводы официально прекратят производство новых решений.
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