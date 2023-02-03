Intel снизила цены на процессоры Alder Lake

Вчера появилась весьма интересная новость от западных СМИ о том, что компания Intel резко снизила стоимость на процессоры поколения Alder Lake, то есть 12-го поколения — на текущий момент у производителя уже есть 13-е поколение, которое процентов на 10% мощнее. Новость была воспринята довольно тепло и пользователям это очень понравилось, но потом пришло время суровой аналитики. Начать стоит с того, что примерно в ноябре, как раз когда компания анонсировала процессоры нового поколения, был замечен небольшой скачок цен на процессоры 12-го поколения Intel. Это было сделано для того, чтобы новые процессоры на фоне старых казались более выгодными, ведь они были мощнее, а цена при этом осталась практически на одном уровне.

Теперь же производитель урезал стоимость процессоров поколения Alder Lake на 20%, но произошло это только на официальном сайте — пока ритейлеры не продадут процессоры по старой цене, за которую они покупали эти чипы у Intel с ноября месяца, цена в магазинах не упадёт. Соответственно, на самом деле новость не такая уж и приятная — компания изначально завысила стоимость своих чипов прошлого поколения, потом снизила эту цену на тот же процент и продаёт якобы более доступные чипы, хотя это не так. Будем надеяться, что вскоре новые цены доберутся и до нашего рынка, но пока что заметить снижения цен в магазинах не удалось — Alder Lake-чипы продаются по абсолютно той же цене, а в некоторых магазинах цена даже выросла. Так что радоваться рановато.
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