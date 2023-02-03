Intel снизила цены на процессоры Alder Lake

Теперь же производитель урезал стоимость процессоров поколения Alder Lake на 20%, но произошло это только на официальном сайте — пока ритейлеры не продадут процессоры по старой цене, за которую они покупали эти чипы у Intel с ноября месяца, цена в магазинах не упадёт. Соответственно, на самом деле новость не такая уж и приятная — компания изначально завысила стоимость своих чипов прошлого поколения, потом снизила эту цену на тот же процент и продаёт якобы более доступные чипы, хотя это не так. Будем надеяться, что вскоре новые цены доберутся и до нашего рынка, но пока что заметить снижения цен в магазинах не удалось — Alder Lake-чипы продаются по абсолютно той же цене, а в некоторых магазинах цена даже выросла. Так что радоваться рановато.