Intel снизит цены на свои процессоры из-за AMD Ryzen 3000

Компания Intel намерена снизить цены на процессоры.

Итак, подешеветь должны процессоры Intel Core восьмого и девятого поколений. Цены снизят на 10–15% (от 25 до 75 долларов). Например, флагманский восьмиядерный Core i9-9900K будет стоить 425–450 долларов, а Core i7-9700K — 320–340 долларов. Такие меры связывают с выходом на рынок 7-нанометровых процессоров Ryzen 3000 с количеством ядер от 6 до 12, которые предлагают более выгодное сочетание производительности и цены. Похоже, Intel попросту нечего предложить в ответ AMD: следующее поколение процессоров выйдет только к концу года, а Coffee Lake Refresh имеют не более 8 ядер.