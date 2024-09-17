Intel создала отдельную компанию Foundry

Генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер сегодня сообщил в пресс-релизе, что компания выделит своё подразделение по производству чипов в отдельную структуру. Новый бизнес Intel Foundry останется дочерней компанией американского гиганта, при этом управленческая команда не изменится. То есть будет создан новый операционный совет, который будет состоять в том числе из независимых директоров для управления вновь образованной компанией, хотя на самом деле это просто подразделение, которое уже существовало ранее, которое выделили в отдельную компанию. В заявлении также говорится, что Intel прекратит строительство заводов в Германии и Польше, сосредоточившись на объектах в Аризоне, Орегоне, Нью-Мексико и Огайо, после получения прямого финансирования от правительства США в размере 3 миллиардов долларов.

Гелсингер отметил, что целью Intel Foundry является повышение эффективности капитала. В связи с этим фабрика в Ирландии останется основным центром Intel в Европе, а другие проекты на континенте будут приостановлены. Завод по передовой упаковке полупроводников в Малайзии также будет работать в соответствии с рыночными условиями, то есть выпуск готовой продукции будет зависеть от спроса со стороны клиентов. Это позволит компании существенно сократить свои расходы и не тратить средства на те направления, которые, теоретически, не будут приносить какого-то значимого дохода в обозримом будущем. Это важный момент для будущего компании.
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