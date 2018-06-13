Intel тестирует самый маленький чип Qubit для квантовых вычислений

Исследователи Intel начинают работать в направлении квантовых компьютеров, тестируя новый крошечный чип «spin qubit», который по размерам меньше чем ластик карандаша, это самый крошечный процессор Intel.

На снимке 2018 года показан новая микросхема Intel для квантовых вычислений, которая расположена на карандашном ластике. Исследователи приступили к тестированию этого «чипа spin qubit» при крайне низких температурах, необходимых для квантовых вычислений: около 460 градусов ниже нуля по Фаренгейту.