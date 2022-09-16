Intel убила Pentium и Celeron

У нас появились достаточно грустные новости относительно процессоров компании Intel. Как оказалось, производитель принял волевое решение отказаться от процессоров Pentium и Celeron начиная с 2023 года. Эти процессоры, правда, никто не планирует снимать с производства — на самом деле они будут продаваться и дальше, да и Intel не прекращает работу в этих линейках, просто теперь названий Pentium и Celeron не будет существовать. В новых поколениях процессоров Intel начиная со следующего года будет использоваться просто наименование «Процессоры Intel» без названия культовых линеек. Связано это, конечно, с весьма простым явлением маркетинга — пользователи не хотят покупать чипы Pentium и Celeron, так как они им кажутся слишком простыми.

Это вполне простое объяснение, но оно легко объясняется. Когда потенциальный покупатель выбирает себе процессор, при этом имея небольшой бюджет, он подходит к цифровой витрине с Pentium и Celeron и думает, что это слишком доступные и слабые процессоры. Всё же всегда процессоры этих линеек были доступными решениями, но производительностью особой не обладали. У AMD, с другой стороны, все чипы называются Ryzen, так что складывается ощущение, что за одни и те же деньги у Intel пользователь покупает дешевый процессор, а у AMD мощную модель семейства Ryzen. Чтобы эту проблему исправить, производитель откажется от ненужных названий моделей и будет продавать их под другими именами. И это вполне может сработать.
Intel Raptor Lake перешагнет за отметку в 6 ГГц…
Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения могут похвастаться невероятными тактовыми частотами и, возмо…
Snapdragon 8cx Gen 3 на 55% слабее решения Apple…
Qualcomm не торопилась, внедряя свой флагманский процессор для ноутбуков на базе ARM Snapdragon 8cx Gen 3…
Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen 4 представят 27 сентября…
AMD, похоже, перенесла свои первоначальные планы запуска процессоров Ryzen 7000 Zen 4 и платформы AM5 от …
AMD нечаянно слила в сеть список процессоров Ryzen 7000…
Вам не нужно ждать до осени, чтобы понять, какими будут процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК — ком…
Инженерный образец Intel Core i9-13900 на 20% быстрее Alder …
По мере приближения запуска новых процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения появляется все больше и б…
Серверные решения AMD оказались мощнее Intel…
Недавнее исследование Cockroach Labs показывает, что процессоры AMD EPYC наиболее широко используются сре…
MediaTek представила однокристальную систему Dimensity 9000 …
MediaTek официально представила мобильную платформу Dimensity 9000 Plus. Новинка является ответом на дебю…
Intel Core i9-13900K Raptor Lake протестировали в играх…
У нас отличные новости — первые игровые и синтетические тесты производительности процессора Intel Core i9…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor