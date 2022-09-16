Intel убила Pentium и Celeron

У нас появились достаточно грустные новости относительно процессоров компании Intel. Как оказалось, производитель принял волевое решение отказаться от процессоров Pentium и Celeron начиная с 2023 года. Эти процессоры, правда, никто не планирует снимать с производства — на самом деле они будут продаваться и дальше, да и Intel не прекращает работу в этих линейках, просто теперь названий Pentium и Celeron не будет существовать. В новых поколениях процессоров Intel начиная со следующего года будет использоваться просто наименование «Процессоры Intel» без названия культовых линеек. Связано это, конечно, с весьма простым явлением маркетинга — пользователи не хотят покупать чипы Pentium и Celeron, так как они им кажутся слишком простыми.

Это вполне простое объяснение, но оно легко объясняется. Когда потенциальный покупатель выбирает себе процессор, при этом имея небольшой бюджет, он подходит к цифровой витрине с Pentium и Celeron и думает, что это слишком доступные и слабые процессоры. Всё же всегда процессоры этих линеек были доступными решениями, но производительностью особой не обладали. У AMD, с другой стороны, все чипы называются Ryzen, так что складывается ощущение, что за одни и те же деньги у Intel пользователь покупает дешевый процессор, а у AMD мощную модель семейства Ryzen. Чтобы эту проблему исправить, производитель откажется от ненужных названий моделей и будет продавать их под другими именами. И это вполне может сработать.