Intel уволит тысячи сотрудников до конца года

Судя по информации западных инсайдеров, компания Intel планирует в ближайшее время уволить тысячи сотрудников в попытке сократить затраты и выделить больше ресурсов на исследования и разработки. Да, похоже, что этот год совсем не складывается для компании Intel, так как производитель значительно отстаёт в плане доходов от своих конкурентов. А теперь, когда компания объявила о планах на массовые увольнения в попытке восстановиться после экономического спада, с которым компания сталкивалась в последние несколько кварталов, инвесторы высказывают своё недовольство и стоимость акции гиганта постепенно падают вниз.

Новость действительно разочаровывающая, и хотя точные цифры количества грядущих увольнений ещё не объявлены, увольнение тысяч сотрудников явно скажется на работе компании в будущем. По данным Bloomberg, численность сотрудников компании Intel составляет 110000 человек и источники в интернете сообщают, что Intel планирует уволить 10000 сотрудников, но пока неизвестно, какие подразделения будут затронуты. Кроме того, на потребительском рынке Intel может столкнуться с одним из худших финансовых годов за последнее время, поскольку процессоры 14-го и 13-го поколений страдают от массовых проблем с нестабильностью, которые затронули миллионы пользователей по всему миру. Довольно странно, что Intel со всеми своими ресурсами дошла до такого состояния, когда нужно увольнять тысячи сотрудников для сокращения расходов.