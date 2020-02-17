Intel увольняет сотрудников

Некоторое время назад на просторах интернета начали обсуждать информацию о том, что компания Intel переживает не лучшие свои времена — основные конкуренты делают весьма мощные процессоры, плюс с техпроцессом довольно интересная ситуация получается. Пользователь хочет получить лучшие процессоры на рынке и ради этого идет в AMD, что влияет на расстановку сил на рынке процессоров. Теперь вот Intel решили провести реструктуризацию своей компании, чтобы улучшить показатели, рост и так далее. Для этого уже было уволено 128 человек, которые трудились в отдельном офисе в Санта-Кларе. Это весьма плохой знак, когда крупнейший производитель в мире увольняет сотрудников. Либо это как-то в корне изменит ситуацию, либо придется ждать новостей.