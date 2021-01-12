Intel в рамках CES представив более 50 процессоров

В мире, где вычисления используются повсеместно, а интеллектуальные системы представлены множеством платформ – от облака до сети и периферийных устройств, компания Intel показала, как технологическое лидерство позволяет ей определять будущее компьютерных систем для людей, бизнеса и всего общества.

В частности, Intel представила новые процессоры для решения корпоративных, образовательных и игровых задач. Они созданы, чтобы предоставить пользователям ПК неограниченный выбор возможностей.

«Нашу компанию выделяет широкий спектр продуктов в портфолио, которые основаны на нескольких архитектурах; обширная открытая экосистема; значительные производственные возможности и глубокая техническая экспертиза. Все это необходимо нашим клиентам для раскрытия всех преимуществ и возможностей эпохи распределенных интеллектуальных вычислений», – сказал исполнительный вице-президент Intel Грегори Брайант. – «С особым вниманием, которое мы уделяем качеству продуктов и широкому портфолио решений компании, мы рады представить на CES новинки Intel и анонсировать передовые разработки этого года».
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Intel в рамках CES представив более 50 процессоров

В мире, где вычисления используются повсеместно, а интеллектуальные системы представлены множеством платф...
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