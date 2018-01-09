Intel выпускает NUC8i7HVK и NUC8i7HNK NUC

Intel выпустила новейшие процессоры, процессоры 8-го поколения Intel Core i7 с графикой от Radeon RX Vega M. Новая Intel NUC (ранее кодовое название Hades Canyon) приносит это мощное новое процессорное и графическое решение в невероятно крошечном 1,20-литровым корпрусе.Новый NUC будет выпускаться в двух версиях: NUC8i7HVK и NUC8i7HNK.NUC8i7HVK базируется на разблокированной версии нового 8 Gen Intel Core с графикой Radeon RX Vega M GH, что дает оверклокерам способность поднять систему на более высокий уровень.NUC8i7HNK использует 8- й процессор Intel Core Core с графикой Radeon RX Vega M GL.Для поддержки всех этих превосходных вычислительных и графических лошадиных мощностей оба NUC обеспечивают максимальную возможность подключения, включая два порта Thunderbolt ™ 3 и два порта Gigabit Ethernet. Система может одновременно управлять шестью независимыми мониторами, а один из портов HDMI находится на передней панели устройства, что упрощает подключение наушников VR.