Intel выпускает OpenVINO 2022.1 для разработчиков

С момента запуска OpenVINO в 2018 году Intel позволила сотням тысяч разработчиков значительно повысить производительность логических выводов ИИ, начиная с периферии и заканчивая предприятиями и клиентами. Сегодня, в преддверии MWC Barcelona 2022, компания выпустила новую версию дистрибутива Intel OpenVINO Toolkit. Новые функции созданы на основе отзывов разработчиков за три с половиной года и включают в себя более широкий выбор моделей глубокого обучения, больше вариантов переносимости устройств и более высокую производительность логических выводов с меньшим количеством изменений кода.

Дистрибутив Intel набора инструментов OpenVINO, созданный на базе oneAPI, представляет собой набор инструментов для высокопроизводительного глубокого обучения, нацеленный на более быстрое и точное получение реальных результатов, развернутых в производстве на различных платформах Intel, от периферии до облака. OpenVINO позволяет развертывать высокопроизводительные приложения и алгоритмы в реальном мире с оптимизированным рабочим процессом разработки. Новые функции упрощают разработчикам внедрение, поддержку, оптимизацию и развертывание кода в расширенном диапазоне моделей глубокого обучения.