Intel выпускает OpenVINO 2022.1 для разработчиков

Дистрибутив Intel набора инструментов OpenVINO, созданный на базе oneAPI, представляет собой набор инструментов для высокопроизводительного глубокого обучения, нацеленный на более быстрое и точное получение реальных результатов, развернутых в производстве на различных платформах Intel, от периферии до облака. OpenVINO позволяет развертывать высокопроизводительные приложения и алгоритмы в реальном мире с оптимизированным рабочим процессом разработки. Новые функции упрощают разработчикам внедрение, поддержку, оптимизацию и развертывание кода в расширенном диапазоне моделей глубокого обучения.