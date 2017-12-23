Intel выпускает Stratix 10 MX FPGA со встроенной памятью с высокой пропускной способностью DRAM (HBM2)

Сегодня Intel анонсировала доступность FPGA Intel Stratix 10 MX, первой в отрасли полевой программируемой вентильной матрицы (FPGA) со встроенной DRAM с высокой пропускной способностью (HBM2). Интегрируя FPGA и HBM2, FPGA Intel Stratix 10 MX обеспечивают пропускную способность памяти в 10 раз по сравнению с автономными решениями памяти DDR. Эти возможности пропускной способности делают FPGA Intel Stratix 10 MX важными многофункциональными ускорителями для высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных, виртуализации сетевых функций (NFV) и широковещательных приложений, которым требуются аппаратные ускорители для ускорения массовых перемещений данных и потока структуры данных.