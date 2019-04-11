Intel выпускает мало процессоров

В прошлом году появилась информация о том, что компания Intel испытывает серьезные проблемы с переходом на 10 нм процесс, что вызвало настоящий дефицит процессоров на рынке. Однако, одно дело геймеры, которые получили более высокую цену на тот же процессор, а совсем другое — крупные компании, которые создают свои устройства на основе данных процессоров. У некоторых крупных производителей громадные проблемы, ведь пользователи готовы покупать их продукцию и тратить приличные деньги, но они не могут этого сделать, так как тех же ноутбуков просто не хватает на всех. В итоге приходится создавать новые решения, пробовать другие процессоры или работать в сторону AMD. И ситуация, скорее всего, не изменится в течение 2019 года.