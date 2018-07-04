Intel выпускает новые NUC с графикой Iris Plus 655

Intel выпустит пять NUC c тепловыделением всего 28 Вт. Все они имеют графический адаптер Iris Plus Graphics 655 на борту с 128-МБ edram.

NUC8i7BEH - это новая флагманская модель с Core i7-8559U на основе техпроцесса Coffee Lake. Также возможен вариант NUC8i5BEK с процессором Core i5-8295U. Оба процессора имеют четыре ядра с режимом HyperThreading(8 потоков). Модель Core i7 работает на частотах до 4,5 ГГц, а Core i5 - 3,8 ГГц. NUC8i3BEK является бюджетным вариантом, который имеет двухъядерный процессор Core i3-8109U (с HyperThreading) и работает на частотах до 3,6 ГГц.