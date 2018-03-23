Intel выпускает новый Canyon Hades со встроенной RX Vega

Intel NUC - это крошечная, но мощная система. Популярность таких систем быстро увеличилась с тех пор, как Intel представила первые системы в 2012 году.Intel выпустила самую мощную Intel NUC на сегодняшний день на основе недавно анонсированного 8-го поколения процессоров Intel Core i7 с графикой Radeon RX Vega M с 1260 шейдерными блоками. Новая Intel NUC (ранее кодовое название Hades Canyon) имеет мощный новый процессор и графическое решение в крошечном 1,20-литровом корпусе.