Intel выпускает юбилейный процессор Core i7-8086K (Kinda Silent)

С 50-летием Intel в следующем месяце, они выпускают процессор Core i7-8086K, который будет выпущен в ограниченной партии и работает на частотах до 5ГГц.Это тот же шестиъядерный процессор Coffee Lake как Core i7 i7-8700K, основанный на 14-нм техпроцессе. Но он работает на более больших частотах, базовая частота составляет 4,00 ГГц, которая увеличивается до 5,00 ГГц в Turbo Boost. Процессор поступит в продажу с 8 июня, Intel не раскрывает цены, а ожидает, что процессор будет продаваться в диапазоне 450 USD.