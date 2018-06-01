Intel выпустила десять чипов Coffee Lake Xeon

Intel выпускает десять новых процессоров Xeon, все они основаны на Coffee Lake, процессоры расположены в серии Xeon E - преемнике Xeon E3. Микросхемы в значительной степени похожи на чипы для потребителей, включая IGP для семи из десяти.

Модель Код Intel Xeon E-2124 SR3WQ Intel Xeon E-2124G SR3WL Intel Xeon E-2126G SR3WU Intel Xeon E-2134 SR3WP Intel Xeon E-2136 SR3WW Intel Xeon E-2144G SR3WM Intel Xeon E-2146G SR3WT Intel Xeon E-2174G SR3WN Intel Xeon E-2176G SR3WS Intel Xeon E-2186G SR3WR

Точные данные о Xeon соответствующих моделей пока не доступны. Ранее были известны только модели E-2124G и E-2176G . Xeon E-2124G, как говорят, является четырехядерной моделью с четырьмя потоками, но имеет турбо-режим, чего нет в настольной модели Core i3. Базовая тактовая частота 3,4 ГГц, которая может быть увеличена до 4,5 ГГц. Xeon E-2176G похож на Core i7-8700K: двенадцать потоков работающих на частотах от 3,7 до 4,7 ГГц.