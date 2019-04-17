Intel выпустила два новых процессоров Core vPro 8-го поколения для ноутбуков

Компания Intel официально представила новые мобильные процессоры Core vPro 8-го поколения для сегмента ноутбуков - Core i5-8365U и Core i7-8665U.

Оба процессора имеют 4-ядерную 8-нитную компоновку, TDP 15 Вт, а также поддержку памяти для LPDDR3 2133 МГц или DDR4 2400 МГц. Что касается скорости, Core i7-8665U будет иметь базовую тактовую частоту 1,9 ГГц и тактовую частоту усиления 4,8 ГГц, а Core i5-8365U - базовую тактовую частоту и тактовую частоту 1,6 ГГц и 4,1 ГГц соответственно. Новые процессоры vPro также предназначены для поддержки нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 и даже оснащены улучшенным аппаратным щитом Intel, встроенным в BIOS.

Выносливость батареи и общая производительность также являются основными характеристиками новых процессоров vPro, и Intel заявляет, что они будут работать на 65% лучше по сравнению с ноутбуком на платформе Intel, выпущенным три года назад. Готовые решения на этих процессорах поступят в продажу в ближайшие месяцы.