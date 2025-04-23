Intel выпустила патч для процессоров Arrow Lake

Компания Intel продолжает улучшать производительность своих процессоров поколения Arrow Lake — сегодня она представила бесплатное обновление, нацеленное на повышение производительности новых чипов в игровых сценариях. Компания объявила о выпуске нового разгонного профиля под названием Intel 200S Boost, который доступен для разблокированных процессоров серии Intel Core Ultra 200S, но только при условии их использования с совместимыми материнскими платами Intel Z890 и модулями оперативной памяти с поддержкой Intel XMP. Этот профиль стал апгрейдом мартовского обновления BIOS, которое, по словам западных журналистов, давало неоднозначные результаты в играх на процессоре Core Ultra 9 285K.

Но, если верить информации инсайдеров, после тестирования свежего профиля в разных играх и конфигурациях журналистам удалось добиться в среднем прироста производительности на 7,5%. Intel утверждает, что 200S Boost позволяет повысить общую пропускную способность памяти, что особенно важно при выполнении задач с низкой задержкой — например, в играх. При этом активация этого профиля не влияет на гарантию на процессор. Intel также предупреждает, что не все материнские платы и модули памяти поддерживают новый профиль, поэтому перед активацией рекомендуется ознакомиться со списком совместимого оборудования на официальном сайте компании. Приятно, что производитель всё ещё работает в этом направлении и не бросает своих преданных поклонников.