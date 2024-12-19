Intel выпустила патч для процессоров Core Ultra 200S

В октябре текущего года компания Intel выпустила свои новые процессоры поколения Arrow Lake, которые обещали высокую производительность при сниженном уровне энергопотребления. Однако обзоры крупных изданий тогда указали на неожиданно слабую производительность в играх — во многих играх новая линейка процессоров демонстрирует худшую производительность, чем чипы 14-го поколения. Теперь Intel сообщает, что постепенно выпускает обновления, устраняющие большинство выявленных проблем. Правда, для того, чтобы получить доступ к данному обновлению, пользователям придётся сначала поставить свежую версию BIOS, что на деле не так уж просто — особенно для тех, кто никогда ранее ничего подобного не делал.

Без обновления прошивки материнской платы пользователь никакого прироста производительности не увидит — и это в определённом смысле большая проблема, потому что геймеры покупали чипы в надежде на прирост частоты кадров в играх. При этом Intel намерена выпустить следующий пакет обновлений для процессоров Arrow Lake в январе 2025 года, а на выставке CES представить полное обновление производительности данной линейки чипов — вероятно, компания повторно анонсирует свои процессоры с новыми значениями. Соответственно, на данный момент компания рекомендует пользователям обновить Windows и прошивку BIOS материнской платы, после чего ждать финального апдейта со всеми исправлениями. Но на деле лучше пока что ничего не трогать и сразу поставить финальный патч.
Huawei представила процессор Ascend 910C для работы с ИИ…
Сегодня от западных инсайдеров появилась информация о том, что компания Huawei начала тестировать свой но…
Представлена плата Erying с интегрированным чипом Core i9-14…
Китайская компания Erying выпустила системную плату с интегрированным 24-ядерным 32-поточным процессором …
Акции AMD упали на 7% из-за плохих прогнозов на конец года…
Акции компании AMD упали на 7% после публикации прогноза компании на четвёртый квартал текущего финансово…
Intel откажется от главной фишки процессоров Lunar Lake…
Вчера появилась информация о том, что компания Intel отменяет одно из своих самых значительных изменений …
Intel выпустила патч для процессоров Core Ultra 200S…
В октябре текущего года компания Intel выпустила свои новые процессоры поколения Arrow Lake, которые обещ…
Google представила новый квантовый процессор…
В понедельник компания Google официально объявила, что её новый чип для квантовых вычислений под название…
Intel Core Ultra 9 285K протестировали в играх…
Как оказалось, компания Intel наконец-то решила проблему с отказом и высоким энергопотреблением своих нас…
AMD Ryzen 7 9800X3D раскупили в день релиза…
Самый производительный в мире игровой процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, судя по информации от инсайдеров, ра…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor