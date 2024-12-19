Intel выпустила патч для процессоров Core Ultra 200S

В октябре текущего года компания Intel выпустила свои новые процессоры поколения Arrow Lake, которые обещали высокую производительность при сниженном уровне энергопотребления. Однако обзоры крупных изданий тогда указали на неожиданно слабую производительность в играх — во многих играх новая линейка процессоров демонстрирует худшую производительность, чем чипы 14-го поколения. Теперь Intel сообщает, что постепенно выпускает обновления, устраняющие большинство выявленных проблем. Правда, для того, чтобы получить доступ к данному обновлению, пользователям придётся сначала поставить свежую версию BIOS, что на деле не так уж просто — особенно для тех, кто никогда ранее ничего подобного не делал.

Без обновления прошивки материнской платы пользователь никакого прироста производительности не увидит — и это в определённом смысле большая проблема, потому что геймеры покупали чипы в надежде на прирост частоты кадров в играх. При этом Intel намерена выпустить следующий пакет обновлений для процессоров Arrow Lake в январе 2025 года, а на выставке CES представить полное обновление производительности данной линейки чипов — вероятно, компания повторно анонсирует свои процессоры с новыми значениями. Соответственно, на данный момент компания рекомендует пользователям обновить Windows и прошивку BIOS материнской платы, после чего ждать финального апдейта со всеми исправлениями. Но на деле лучше пока что ничего не трогать и сразу поставить финальный патч.