Intel выпустила патч для процессоров Core Ultra 200S…

Без обновления прошивки материнской платы пользователь никакого прироста производительности не увидит — и это в определённом смысле большая проблема, потому что геймеры покупали чипы в надежде на прирост частоты кадров в играх. При этом Intel намерена выпустить следующий пакет обновлений для процессоров Arrow Lake в январе 2025 года, а на выставке CES представить полное обновление производительности данной линейки чипов — вероятно, компания повторно анонсирует свои процессоры с новыми значениями. Соответственно, на данный момент компания рекомендует пользователям обновить Windows и прошивку BIOS материнской платы, после чего ждать финального апдейта со всеми исправлениями. Но на деле лучше пока что ничего не трогать и сразу поставить финальный патч.