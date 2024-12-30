Intel выпустила патч, который ещё больше снизил FPS в играх

Новейший патч микрокода 0x114 от компании Intel, похоже, не может решить проблемы с производительностью процессоров Arrow Lake. Для тех, кто не в курсе — ранее компания Intel столкнулась с проблемой из-за того, что процессоры нового поколения в реальных системах пользователей показали не ту производительность, которую удавалось получить в лаборатории производителя. Естественно, это не понравилось потенциальным покупателям, которые пошли возвращать процессоры в магазин, и производитель пообещал выпустить патч, который исправит ситуацию. Патч действительно вышел, но ситуация не изменилась. В ходе новых тестов уже после установки патча микрокода снова было зафиксировано значительное снижение производительности в играх.

Например, при запуске Intel Core Ultra 9 285K в Cyberpunk 2077 средний FPS снизился примерно на 18% — это весьма заметное падение, особенно учитывая уже существующее снижение производительности. Соответственно, хотя Intel заверяла пользователей в двузначном приросте производительности после обновления BIOS, первые тесты демонстрируют совершенно иную картину. Кроме того, отмечается увеличение задержки памяти. В тестах она выросла примерно на 14%, что также вызывает разочарование, потому что это тоже влияет на производительность в играх. Возможно, производитель выпустит дополнительный патч уже после CES 2025, но пока что это выглядит очень странно, потому что процессоры до сих пор не работают так, как должны.