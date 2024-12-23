Intel выпустила патч, повышающий производительность процессоров

Недавно компания Intel выпустила обновление, посвящённое проблемам, связанным с десктопными процессорами серии Arrow Lake-S. Суть в том, что эти процессоры в реальных тестах обзорщиков показывали достаточно посредственные результаты, тогда как при внутренних тестах в компании Intel результаты производительности были вполне достойными. Вскоре после того, как вскрылась эта ситуация, компания выявила пять ключевых причин данной проблемы и оперативно выпустила обновление, которое должно было исправить ситуацию. В результате тесты в бенчмарке Geekbench показали, что процессор Core Ultra 9 285K получил прирост производительности в однопоточном режиме на 12,3%, а вот многопоточные результаты остались неизменными.

В Cinebench R23 прирост в однопоточном режиме составил 5%, но многопоточная производительность, опять же, осталась на том же уровне, что и до апдейта. Что касается игр, в требовательных проектах вроде Cyberpunk 2077 наблюдается значительное улучшение по части частоты кадров — средняя частота выросла на 18% после установки апдейта, но, конечно, это заметно не во всех релизах. Соответственно, компании придётся ещё немало поработать над тем, чтобы в конечно итоге пользователи получили обещанную производительность, которую изначально ожидали. Но радует хотя бы тот факт, что работы в этом направлении ведутся. Такими темпами к релизу следующей линейки текущее поколение починят и можно будет приступать к будущей задаче.