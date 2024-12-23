Intel выпустила патч, повышающий производительность процессоров

В Cinebench R23 прирост в однопоточном режиме составил 5%, но многопоточная производительность, опять же, осталась на том же уровне, что и до апдейта. Что касается игр, в требовательных проектах вроде Cyberpunk 2077 наблюдается значительное улучшение по части частоты кадров — средняя частота выросла на 18% после установки апдейта, но, конечно, это заметно не во всех релизах. Соответственно, компании придётся ещё немало поработать над тем, чтобы в конечно итоге пользователи получили обещанную производительность, которую изначально ожидали. Но радует хотя бы тот факт, что работы в этом направлении ведутся. Такими темпами к релизу следующей линейки текущее поколение починят и можно будет приступать к будущей задаче.