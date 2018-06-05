Intel выпустит 28-ядерный процессор в конце года

Intel объявила о выпуске 28-ядерного / 56-потокового высокопроизводительного настольного процессора, который, скорее всего, будет назван «Skylake XCC», XCC - максимальное количество ядер. Процессор имеет матрицу размером 700 мм² в пользовательском сегменте.

Intel выпустит процессор в четвертом квартале этого года , однако, учитывая сложность его производства, мы сомневаемся, что X299 может стать платформой для него, также Skylake XCC получит восьмиканальный интерфейс памяти. Этот процессор будет иметь базовую частоту 2,70 ГГц. Intel не указала о наличие Turbo Boost"а, но он был разогнан до частоты 5,00 ГГц. Intel набрал существенные 7 334 балла в Cinebench.