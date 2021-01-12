Intel выпустит Rocket Lake-S процессоры в конце первого квартала 2021

Intel продемонстрировала технологию следующего поколения для настольных систем - она будет представлена на рынке процессорами Intel Core серии S 11-го поколения (Rocket Lake-S), которые предназначены для геймеров и продвинутых пользователей. По сравнению с предыдущим поколением чипов эти процессоры смогут выполнять на 19% больше инструкций за такт (IPC)12, что обеспечит высочайшую частоту работы ядра и еще большую производительность системы. Новое семейство процессоров, во главе с флагманом – Intel Core i9-11900K, будет выпущено в первом квартале 2021 года.

Кроме того, Intel представила Alder Lake – процессор нового поколения, который демонстрирует значительное развитие архитектуры x86 и является наиболее масштабируемой с точки зрения вычислительной мощности однокристальной системой Intel. Alder Lake, запланированный к выходу во второй половине 2021 года, объединит в одном продукте высокопроизводительные и высокоэффективные ядра. Alder Lake также станет первым процессором Intel, построенным по новой, усовершенствованной версии 10-нм технологии SuperFin, и послужит основой для передовых настольных и мобильных процессоров, обеспечивающих более интеллектуальные, быстрые и эффективные вычисления для реальных задач.

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