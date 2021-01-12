Intel выпустит Rocket Lake-S процессоры в конце первого квартала 2021

Кроме того, Intel представила Alder Lake – процессор нового поколения, который демонстрирует значительное развитие архитектуры x86 и является наиболее масштабируемой с точки зрения вычислительной мощности однокристальной системой Intel. Alder Lake, запланированный к выходу во второй половине 2021 года, объединит в одном продукте высокопроизводительные и высокоэффективные ядра. Alder Lake также станет первым процессором Intel, построенным по новой, усовершенствованной версии 10-нм технологии SuperFin, и послужит основой для передовых настольных и мобильных процессоров, обеспечивающих более интеллектуальные, быстрые и эффективные вычисления для реальных задач.