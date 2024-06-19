Intel выпустит процессоры Lunar Lake уже в этом году

Процессоры Intel поколения Lunar Lake, если верить официальным данным, вышли на стадию массового производства на мощностях TSMC с использованием их технологического процесса N3B, а первые ноутбуки с этими процессорами ожидаются в третьем квартале 2024 года. Специалисты отмечают, что процессоры поколения Lunar Lake будут самыми продвинутыми системами на кристалле от компании Intel благодаря использованию оперативной памяти нового поколения LPDDR5x, передовой архитектуре и множеству прочих важных деталей. Кроме того, если верить данным западных СМИ, компания Intel заняла львиную долю производственных мощностей у компании TSMC, опережая даже компании AMD, NVIDIA и Qualcomm.

Более того, процессоры Arrow Lake Core Ultra 200 также будут использовать технологии производства TSMC, так как сама компания Intel не способна удовлетворить запросы в этом отношении. При этом процессор Arrow Lake и Lunar Lake будут очень похожи с точки зрения вычислительной мощности и архитектуры — здесь используются производительные ядра Lion Cove и эффективные ядра Skymont. Основные различия между сериями чипов заключаются в интегрированной графике. Дело в том, что встроенные видеокарты в данном случае используют различные ядра и технологии, из-за чего производительность и возможности у них тоже отличаются. Да и нужно понимать, что процессоры Intel Lunar Lake предназначены для рынка ноутбуков, тогда как модели Intel Arrow Lake сначала будут нацелены на десктопный сегмент.