Intel выпустит процессоры Meteor Lake для ПК лишь в 2024 году

Стоит напомнить, что в 2023 году компания Intel планирует выпустить 14-е поколение процессоров серии Intel Core, но, по совершенно необъяснимым причинам, только для ноутбуков. Аналитики рынка и журналисты пока что не смогли выяснить, почему компания хочет выпускать процессоры Meteor Lake только для мобильных платформ, потому что это выглядит немного странным решением, но, с другой стороны, есть и хорошие новости в этом направлении. Представители компании Intel в рамках интервью заявили, что они планируют выпустить процессоры Meteor Lake на ПК, но только в 2024 году. Вероятно, причина переноса процессоров данного поколения на следующий год для десктопной платформы связана с тем, что компания не готова производить нужное количество чипов на новом технологическом процессе и ей приходится выбирать.

А так как на рынке десктопных процессоров пока что кардинальных изменений ждать не стоит, да и за последние несколько лет существенных апгрейдов тоже не было, то производитель решил сделать акцент на процессоры для платформы ноутбуков, на которой небольшой прирост производительности всё равно будет более заметен, чем на десктопе. Это хорошая новость для AMD, потому что теперь компания сможет создать процессоры нового поколения и показать их в освободившемся окне, дабы вырвать парочку процентов сегмента у оппонента. Будем надеяться, что под давлением AMD компания Intel сделает новые чипы более привлекательными хотя бы в плане стоимости.