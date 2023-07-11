Intel выпустит процессоры Raptor Lake Refresh в начале 2024 года

Достоверный источник сообщил в социальных сетях, что компания Intel планирует выпустить первые процессоры Raptor Lake Refresh для настольных компьютеров в течение 42 недели этого года. Чтобы вы не считали это в уме, нужно просто понимать, что конечный срок данного релиза запланирован на период с 16 по 22 октября 2023 года. Также поставщик секретной информации сообщил, что первая партия процессоров Intel 14-го поколения Core для настольных компьютеров, которая, как утверждается, будет запущена в ближайшем будущем, будет состоять из разблокированных моделей с суффиксом «K». При этом другие источники сообщают, что хотя новые процессоры действительно представят уже в ноябре текущего года, в продажу они поступят в начале 2024 года — производителю нужно время на производство.

Впрочем, стоит сразу уточнить, что никаких невероятных прорывов от процессора ждать не стоит — компания Intel нарастила производительность в мультипотоке за счёт четырёх дополнительных энергоэффективных ядер во флагманском процессоре, но на деле это не скажется на производительности в играх и приложениях. В результате в бенчмарках прирост производительности новых процессоров составит в среднем 15-20%, что на самом деле не очень много, плюс производитель использует технологический процесс в 10 нанометров, который безумно устарел. Складывается ощущение, что у Intel будет просто ужасное новое поколение без каких-либо серьёзных апгрейдов, что нас немного огорчает.
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