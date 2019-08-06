Intel выпустит устаревшие процессоры

2019-08-06, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Intel выпустит устаревшие процессоры; [71]
Серия Comet Lake будет использовать старую маркировку с приставкой U. Ранее в разных бенчмарках уже были замечены шестиядерный Intel Core i7-10710 U с максимальной частотой 4,67 ГГц, четырёхъядерный Intel Core i7-10510U с разгоном до 4,89 ГГц и двухъядерный Intel Core i3-10110 U с возможностью разгона до 4,0 ГГц. Относительно новых решений Comet Lake пока не так много информации, кроме того факта, что они будут преемниками линеек Coffee Lake и Whiskey Lake. Предполагается, что в них появится интегрированная графика Gen10 или даже Gen9.5 вместо более производительной Gen11.Линейка мобильных процессоров Intel десятого поколения соберёт под своим крылом 10-нм чипы Ice Lake-U и Ice Lake-Y, построенные на архитектуре Sunny Cove и использующие новую шестизначную схему обозначения, а также ещё не анонсированные 14-нм чипы Comet Lake-U.


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