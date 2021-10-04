Intel высмеяла Apple в своём новом рекламном ролике

Intel полностью переделала свою маркетинговую кампанию, чтобы нацелить ее на Apple, поскольку она отказалась от чипов Intel в пользу собственного производства — Apple M1. В прошлом году Apple анонсировала новые компьютеры, такие как новые iMac, Mac Mini и MacBook, которые работают на своем чипе Apple M1, а не на процессорах Intel. Две компании, которые годами вели совместный бизнес, теперь стали соперниками и Intel выпустила новое видео, в котором пытается убедить пользователей Apple в том, что их решение все же намного лучше и эффективнее. В видеоролике под названием «Разрушение заклинания: социальный эксперимент» у Intel есть несколько пользователей Apple в своем офисе, и она пытается решить определённые задачи, которые им никак не удаётся решить из-за особенностей архитектуры и ограничений операционной системы.

Например, эти пользователи не могут поиграть в игры или воспользоваться сенсорным экраном ноутбука. Затем Intel использует возможность продавать продукты таких компаний-партнеров, как ASUS и Microsoft, хотя их названия в самом ролике напрямую не упоминаются — просто видео переносит зрителей другую комнату, где они могут увидеть все устройства на процессорах Intel с полным набором различных функций. Это хорошее маркетинговое видео, но мы сомневаемся, что толпы пользователей Apple перейдут на Intel только потому, что им нужны эти функции, которых не хватает на собственных устройствах Apple. Всё же дело не только в играх и сенсорном дисплее.
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