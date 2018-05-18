Intel вложила 5 миллиардов долларов в свой завод

Intel во вторник представила планы дальнейшего расширения своих производственных операций в Израиле, при этом правительство сообщило, что Intel будет инвестировать около 5 миллиардов долларов.Intel является одним из крупнейших работодателей и экспортеров в Израиле, где развиваются многие из его новых технологий. Новые инвестиции улучшат завод по производству Kiryat Gat на юге Израиля.Министерство финансов Израиля сообщило, что компания будет инвестировать около 18 миллиардов шекелей (5 миллиардов долларов) на завод в период с 2018 по 2020 год и согласилась потратить 3 миллиарда шекелей на местных поставщиков.