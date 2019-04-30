Intel вложила массу средств в 10 нанометров

Длительное время пользователи жалуются на то, что компания Intel якобы не хочет переходить на новый технологический процесс в 10 нанометров. Это весьма странное мнение, ведь для компании переход на новые технологии позволяет привлечь новую аудиторию и продать больше своих процессором. Кроме того, недавно появилась информация о том, что для Intel этот переход на 10 нанометров еще и очень дорогой — компания потратила 500 миллионов на новые разработки. И это только часть денег, которые будут потрачены для более современного технологического процесса, а впереди еще масса трат на маркетинг, производство и так далее. Не стоит думать, что гигант Intel не хочет переходить на более современные процессоры. Хочет и очень даже сильно.