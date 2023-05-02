Intel вскоре представит процессоры Core Ultra

Вчера в базе данных тестового бенчмарка Ashes of The Singularity был замечен процессор Intel Meteor Lake Core Ultra 5 1003H. Изначально предполагалось, что это процессор Meteor Lake 14-го поколения, и теперь компания официально подтвердила существование данного процессора. Новое название подтверждает, что Intel откажется от серии «Core i» в пользу нового брендинга «Core Ultra». Соответственно, тот же чип назывался бы Core i5-1003H, если бы компания Intel решила использовать предыдущий бренд. Кроме того, стоит понимать что наименование Ultra — это один из многих компонентов новой линейки SKU, которые Intel будет использовать для разграничения между различными моделями процессоров и их сегментами.

Мы можем предположить, что компания также готовит к релизу процессоры Core Extreme, Core Max, Core Pro и другие, но посмотрим, что выберет Intel в качестве окончательного выбора. Всё же нужно понимать, что эти названия перекликаются с названиями линеек процессоров конкурентов и это может сбить потенциального покупателя с толку. Также инсайдеры сообщают, что в бенчмарки мог попасть не совсем готовый к релизу процессор. Это может быть образец для инженерных испытаний, который ещё не был завершён, но будет интересно посмотреть, какую схему именования Intel использует для своих процессоров следующего поколения. Всё же это должно стать новой главой в истории компании, которая использовала бренд Core на протяжении буквально десятков лет.
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