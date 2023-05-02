Intel вскоре представит процессоры Core Ultra

Мы можем предположить, что компания также готовит к релизу процессоры Core Extreme, Core Max, Core Pro и другие, но посмотрим, что выберет Intel в качестве окончательного выбора. Всё же нужно понимать, что эти названия перекликаются с названиями линеек процессоров конкурентов и это может сбить потенциального покупателя с толку. Также инсайдеры сообщают, что в бенчмарки мог попасть не совсем готовый к релизу процессор. Это может быть образец для инженерных испытаний, который ещё не был завершён, но будет интересно посмотреть, какую схему именования Intel использует для своих процессоров следующего поколения. Всё же это должно стать новой главой в истории компании, которая использовала бренд Core на протяжении буквально десятков лет.