Intel заявила о дефиците на несколько лет вперёд

Генеральный директор Intel официально подтвердил, что нехватка микросхем, от которой страдает мир на текущий момент, может продлиться намного дольше, чем предполагалось ранее. Исполнительный директор заявил, что нехватка полупроводников во всем мире может продолжаться несколько лет. Ранее мы сообщали, что генеральный директор Intel заявил, что нехватка микросхем продлится как минимум еще два года. Пэт Гелсингер добавил, что эта проблема может растянуться гораздо дольше. Согласно отчету Reuters, высокопоставленный сотрудник сказал на онлайн-встрече на выставке Computex Trade в Тайбэе, что тенденция удаленной работы и онлайн-обучения, вызванная пандемией коронавируса, привела к циклу взрывного роста востребованности полупроводников.

Это вызвало огромную нагрузку на существующие глобальные цепочки поставок. И хотя отрасль предприняла шаги по устранению краткосрочных ограничений, экосистеме может потребоваться несколько лет, чтобы решить проблему нехватки литейных мощностей, субстратов и компонентов. То есть, если вы надеялись, что процессоры и консоли вдруг станут более доступными, то не стоит — в ближайшее время производители будут делать упор на флагманские продукты, чтобы удовлетворить запросы рынка с наибольшей прибылью для себя. Соответственно, пользователи будут и дальше страдать от нехватки полупроводников, из-за чего различные устройства будут становится все более дорогими и редкими. Жаль, но это реалии нашего мира.