Intel закрыла программу развития Blockscale 100 ASIC

Вероятно, причина такого решения заключается в том, что тайминги Intel, оказались невероятно неудачными. Именно в тот момент, когда компания Intel объявила о новом чипе и его поставках, биткоин резко упал на более чем половину — с высокой точки в более чем 47 000 долларов за монету до менее чем 19 000 долларов за монету. С другой стороны, сегодня криптовалюта вернулась на отметку выше 30 000 долларов после пятимесячного подъёма, так что пользователи вновь начинают интересоваться этим направлением. При этом нужно учитывать, что возрождение биткоина может оказаться недостаточным фактором для возрождения рынка майнинга. Сейчас пользователи уже не доверяют блокчейны-технологиям, а искусственный интеллект переманил к себе всё внимание пользователей.