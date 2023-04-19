Intel закрыла программу развития Blockscale 100 ASIC

Intel представила свою первую платформу с чипом для майнинга биткоинов под названием Blockscale 100 ASIC в июне прошлого года, но уже менее чем через год компания прекратила её производство, сообщает информационное издание Tom's Hardware, не объявив о выходе новой платформы взамен. Это означает, что Intel прекратила работу над крипто-чипами после того, как в феврале прошлого года она продвигала эту идею? Возможно — сама компания Intel избежала вопроса от журналистов Tom's Hardware о том, планирует ли компания выйти из бизнеса с Bitcoin ASIC. Это довольно странное решение, потому что на создание платформы для майнинга производитель явно потратил немало ресурсов, а теперь эти расходы просто идут в мусор.

Вероятно, причина такого решения заключается в том, что тайминги Intel, оказались невероятно неудачными. Именно в тот момент, когда компания Intel объявила о новом чипе и его поставках, биткоин резко упал на более чем половину — с высокой точки в более чем 47 000 долларов за монету до менее чем 19 000 долларов за монету. С другой стороны, сегодня криптовалюта вернулась на отметку выше 30 000 долларов после пятимесячного подъёма, так что пользователи вновь начинают интересоваться этим направлением. При этом нужно учитывать, что возрождение биткоина может оказаться недостаточным фактором для возрождения рынка майнинга. Сейчас пользователи уже не доверяют блокчейны-технологиям, а искусственный интеллект переманил к себе всё внимание пользователей.